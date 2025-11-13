Norvegia Estonia 4-1 | Haaland e compagni blindano il primo posto! Svaniscono le speranze dell’Italia playoff quasi matematici per gli azzurri

Norvegia Estonia 4-1: blindato il primo posto! Svaniscono le speranze dellItalia, playoff quasi certi per gli azzurri di Gattuso. Le speranze di una qualificazione diretta svaniscono nel freddo del Nord Europa. L’ Italia di Gennaro Gattuso dovrà, con ogni probabilità, passare ancora una volta dagli spareggi per staccare il pass per i Mondiali del 2026. La sentenza arriva dalla Norvegia: la nazionale scandinava, impegnata nella penultima giornata del Gruppo I, ha battuto l’Estonia con un netto 4-1, ipotecando di fatto il primo posto nel girone e condannando gli Azzurri al purgatorio del secondo gradino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

