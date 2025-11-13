Neonato morto nella culla termica don Antonio Ruccia e il tecnico a processo per omicidio | Aria condizionata in pieno inverno nella stanza

È stato rinviato a giudizio don Antonio Ruccia, accusato di omicidio colposo nel caso della morte del piccolo Angelo, il neonato trovato deceduto nella culla termica che si trovava nei locali esterni ma connessi alla parrocchia di San Giovanni Battista a Bari. Il giudice dell’udienza preliminare, dopo aver respinto la proposta di patteggiamento che avevano presentato insieme difesa e accusa, ha fissato l’inizio del dibattimento per il prossimo 5 febbraio. Insieme al parroco è imputato anche il tecnico elettricista Vincenzo Nanocchio. Il ritrovamento del cadavere e le accuse. Il corpo del bimbo, nato da pochi giorni, era stato trovato il 2 gennaio dal titolare di un’impresa funebre che si trovava in chiesa per un funerale. 🔗 Leggi su Open.online

