Neonato morto in culla termica a Bari | rinviati a giudizio il parroco e un tecnico

Il 2 gennaio scorso, il corpo del piccolo è stato rinvenuto dal proprietario di un'impresa funebre che si trovava in chiesa per un funerale. È entrato nella stanza della culla per mostrarla a un collega, scoprendo in quel frangente il corpo L'articolo Neonato morto in culla termica a Bari: rinviati a giudizio il parroco e un tecnico proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Neonato morto in culla termica a Bari: rinviati a giudizio il parroco e un tecnico

