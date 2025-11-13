Nel paese di Lucio Battisti c’è chi non vuole intitolargli una strada la petizione a Molteno
A Molteno, in provincia di Lecco, c’è una strada che dalla stazione va verso la frazione di Coroldo, girando intorno a una piccola collina, il “dosso”. Quella oggi è via Aldo Moro, ma potrebbe presto chiamarsi via Lucio Battisti, dal nome di un suo illustre residente, quel cantautore originario della provincia di Rieti che negli anni Settanta scelse di trasferirsi in un angolo riservato della Brianza lecchese, vicino al suo amico e collega Mogol, che già ci abitava. A Molteno Battisti visse per venticinque anni, fino alla sua morte nel 1998, e in ragione di una permanenza così lunga il comune brianzolo ha proposto di intitolargli una via. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Il culto di Lucio Fulci non è mai stato solo un film del terrore: è sempre stato un documento storico, un modo per leggere il Paese di un tempo. E un nuovo libro di Bloodbuster, con un bel lavoro di archivio, ce lo ricorda - facebook.com Vai su Facebook
Lucio Battisti, scoppia il caso: perché un intero paese non vuole la via a suo nome - Dopo anni dalla morte di Lucio Battiti, è scoppiato il caso nel suo paese d'origine. Riporta msn.com
Nel paese di Lucio Battisti c’è chi non vuole intitolargli una strada, la petizione a Molteno - A Molteno, in provincia di Lecco, c’è una strada che dalla stazione va verso la frazione di Coroldo, girando intorno a una piccola collina, il “dosso”. Scrive open.online
Lucio Battisti: polemiche a Molteno per la via a suo nome - A Molteno, piccolo centro in provincia di Lecco, la musica di Lucio Battisti torna a farsi sentire tra i vicoli della memoria. Scrive ondarock.it