Nazionali Gattuso punta su Mancini e Cristante Koné titolare con la Francia

Cominciano gli impegni delle varie nazionali impegnate in giro per il mondo e in questo giovedì 13 novembre saranno tre i giocatore della Roma a scendere in campo. Allo Zimbro Stadium di Chisinau sarà la volta dell’ Italia, che complice la vittoria della Norvegia con l’Estonia non potrà raggiungere il primo posto in virtù della differenza reti impossibile da colmare con la formazione scandinava in caso di arrivo a pari punti. La formazione di Gattuso cercherà però sensazioni positive nella sfida con la Moldavia, nella quale Mancini e Cristante – quest’ultimo sarà anche capitano – partiranno titolari. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nazionali, Gattuso punta su Mancini e Cristante. Koné titolare con la Francia

