Napoli non solo Lang | cosa succederà con i ‘nuovi’ a gennaio? La situazione

Arrivati in estate per alzare il livello della squadra, alcuni acquisti del Napoli non stanno lasciando il segno. Gli azzurri stanno facendo i conti con diversi infortuni, eppure per alcuni giocatori non c’è molto spazio. Si pensi a nomi come Lang, Beukema o Gutierrez: investi importanti, quasi mai titolari in questa prima parte di stagione. La società, nonostante lo scarso utilizzo, spera di vedere questi giocatori in campo nei prossimi mesi. Mercato Napoli, seconda possibilità per i nuovi arrivati. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a ‘Radio Marte’, infatti, il Napoli non avrebbe intenzione di vendere i ‘nuovi’. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, non solo Lang: cosa succederà con i ‘nuovi’ a gennaio? La situazione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Non è stato un inizio di stagione facile per Noa Lang, che deve ancora sbloccarsi in azzurro E dall'Olanda arrivano nuove dichiarazioni che testimoniano i primi difficili mesi al Napoli dell'ex PSV - facebook.com Vai su Facebook

Oggi scendiamo in campo così #ProudToBeNapoli | @easportsfcit Vai su X

Lang, il ct dell’Olanda: “Ecco cosa mi ha detto su Napoli e Conte” - Ronald Koeman, ct dell'Olanda, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sull'attaccante del Napoli Noa Lang, tra i convocati degli oranje: "A ... Lo riporta iamnaples.it

Koeman: “Lang mi ha detto che a Napoli non ha toccato un pallone in 28 giorni di ritiro” - Ronald Koeman parla di Noa Lang e del suo impiego con la maglia del Napoli: il CT rivela che l'ex PSV non ha toccato un pallone per 28 giorni ... Da gianlucadimarzio.com

Napoli, clamoroso: Lang, Lucca e Neres via a gennaio! - Sosta di novembre molto complicata per il Napoli allenato da Antonio Conte dopo la brutta sconfitta ... Lo riporta fantamaster.it