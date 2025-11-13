Napoli nei guai si ferma anche Anguissa | stiramento per il centrocampista camerunense e tre mesi di stop
Piove sul bagnato in casa partenopea. Zambo Anguissa si è infortunato seriamente alla coscia e mette così il Napoli nei guai, già costretto a rinunciare a De Bruyne a centrocampo. Il centrocampista camerunense non rientrera’ prima di gennaio, costringendo così gli azzurri ad intervenire sul mercato invernale. NAPOLI NEI GUAI: LUNGO STOP PER ANGUISSA Il giocatore, rientrato nelle scorse ore dal Marocco dove si trovava con il suo Cameron, si è immediatamente sottoposto agli esami strumentali del caso per stabilire l’esatta entità dell’ infortunio muscolare patito. La diagnosi parla di “lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra” che obbliga Anguissa ad uno stop di almeno tre mesi e conseguente rientro in campo ad inizio 2026. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
