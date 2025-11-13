Napoli da parte di Xavi disponibilità a diventare nuovo allenatore | il suo modulo ideale sarebbe il 4-2-3-1
Il futuro di Antonio Conte al Napoli è sempre più in bilico. Dopo le ultime prestazioni altalenanti della squadra e un ambiente che inizia a mostrare segni di insofferenza, si inizia a parlare di possibile addio. Il rapporto tra il tecnico salentino e la dirigenza è ancora solido ma tutto dipenderà dalle prossime partite. Nelle . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Quando la margherita parte dal forno e attraversa la sala, è Napoli che arriva a tavola. #catania #damichelecatania #anticapizzeriadamichelecatania #sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Xavi, l’intermediario: «Napoli sarebbe una piazza graditissima per lui» - L'intermediario di Xavi, Salvatore Leonardi, è intervenuto a Stile Tv dopo le recenti indiscrezioni su una possibile panchina a Napoli. Si legge su ilnapolista.it
Parte da Napoli il Notti Brave Amarcord tour di Carl Brave - Un nuovo viaggio live che toccherà alcune delle strutture più iconiche della scena club italiana e si ... Lo riporta ansa.it