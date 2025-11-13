Musk su X condivide un post sul crollo delle nascite in Italia | Il Paese sta scomparendo
Due anni fa, dopo aver incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, aveva detto che in Italia “c’è troppa denatalità ” e sarebbero serviti “più sgravi fiscali per chi fa figli”. Evidentemente le politiche della premier, con cui Elon Musk ha un buon rapporto, non sono bastate per invertire il trend. L’ Istat a fine ottobre ha rilevato che nel 2024 le nascite sono state solo 369.944, in calo del 2,6% sull’anno precedente, e nei primi sette mesi del 2025 il numero medio di figli per donna ha raggiunto il minimo storico di 1,13. Ora il miliardario sudafricano proprietario di X, Tesla e Space X se n’è accorto e ha rilanciato un post che riprende quel dato accompagnato dalla foto di una bandiera italiana in fiamme, commentando: “L’Italia sta scomparendo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
