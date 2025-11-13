Musetti sogna le semifinali | ecco cosa serve per passare il turno Coinvolto anche Sinner
La speranza di Lorenzo Musetti di accedere alle semifinali delle ATP Finals è ancora viva e accesa, specialmente dopo la fondamentale vittoria ottenuta nel suo secondo incontro del Gruppo Connors. Il giovane tennista italiano, reduce dal successo contro Alex De Minaur, è riuscito a riaprire completamente i giochi per il passaggio del turno in un raggruppamento che sembrava essersi complicato. Ora, l’attenzione di tutti gli appassionati è rivolta all’incontro di oggi, giovedì 13 novembre 2025, dove Musetti dovrà affrontare la titanica impresa di superare il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, per assicurarsi un posto tra i primi quattro del prestigioso Torneo dei Maestri che si svolge a Torino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
