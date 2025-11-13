Musetti crolla nel secondo set Alcaraz vince e lo elimina Lo spagnolo è il n 1 del 2025 | Felice era il mio obiettivo| Finale 4-6 1-6

Xml2.corriere.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro si è battuto per tutto il primo set poi sono calate le energie fisiche e mentali. Ora deciderà per la Coppa Davis. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

musetti crolla nel secondo set alcaraz vince e lo elimina lo spagnolo 232 il n 1 del 2025 felice era il mio obiettivo160finale 4 6 1 6

© Xml2.corriere.it - Musetti crolla nel secondo set. Alcaraz vince e lo elimina. Lo spagnolo è il n. 1 del 2025: «Felice, era il mio obiettivo»| Finale 4-6, 1-6

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Musetti Crolla Secondo Set