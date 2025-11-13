Musetti crolla nel secondo set Alcaraz vince e lo elimina Lo spagnolo è il n 1 del 2025 | Felice era il mio obiettivo| Finale 4-6 1-6
L'azzurro si è battuto per tutto il primo set poi sono calate le energie fisiche e mentali. Ora deciderà per la Coppa Davis. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
