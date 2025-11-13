Musetti-Alcaraz alle Atp Finals 2025 – La diretta

Musetti-Alcaraz è il match clou di questa giornata alle Atp Finals 2025 di Torino, il carrarino per qualificarsi alla semifinale dovrà battere il campione spagnolo. Una vittoria di Lorenzo, aiuterebbe Jannik Sinner a tornare n.1 del ranking mondiale. Segui con noi la diretta dell’incontro. Atp Finals 2025, Musetti-Alcaraz: la diretta Inizio diretta: 131125 20:12 Fine diretta: 131125 23:00 20:10 131125 I precedenti dicono Alcaraz Sono sette i precedenti tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo conduce 6-1 nei confronti diretti. Quest’anno ha sconfitto Musetti anche in semifinale al Roland Garros, prima di trionfare in finale in una storica battaglia contro Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Musetti-Alcaraz alle Atp Finals 2025 – La diretta

