MotoGp Bagnaia | Nel 2026 spero in una moto più stabile
Valencia, 13 novembre 2025 – Si chiude la stagione della Moto gp e si chiude l’annata difficile di Pecco Bagnaia. Mai in lotta per il mondiale, e mai in feeling con la GP25, il pilota Ducati spera di ricevere buone notizie dai test post gp, che avranno uno sguardo sul 2026. La richiesta è quella di una moto più stabile, che muova meno davanti e abbia più grip dietro e in assenza di Marc Marquez sarà ancora una volta lui a guidare il team ufficiale. La prima missione, innanzitutto, è chiudere con un risultato positivo, poi ogni pensiero sarà rivolto alla prossima stagione, dove anche Bagnaia spera di rientrare nella lotta al titolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Si stappa il miglior prosecco #MotoGP #TrollGP #PeccoBagnaia #Bagnaia #Race #Motorsport - facebook.com Vai su Facebook
Ducati, Tardozzi: "Bagnaia non in fiducia con la moto, abbiamo fatto di tutto..." #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #PortugueseGP #Bulega #Bagnaia #Ducati Vai su X
MotoGp, Bagnaia: “Nel 2026 spero in una moto più stabile” - Ultimo weekend della stagione per Pecco Bagnaia, poi tutto sul 2026 con la speranza di avere una Desmosedici più stabile. sport.quotidiano.net scrive
Bagnaia: “Ducati è ancora la migliore. Dalla moto 2026 vorrei più stabilità” - Il tre volte campione del mondo ha parlato in conferenza stampa a Valencia, presentando l'ultimo round di una stagione per lui da incubo ... Come scrive formulapassion.it
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Nel 2026 spero di non avere neanche un terzo dei problemi di quest’anno” - Francesco Bagnaia è pronto e motivato in vista dell'ultimo doppio appuntamento della stagione 2025 che andrà in scena nei prossimi due weekend tra ... Segnala oasport.it