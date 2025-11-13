MotoGp Bagnaia | Nel 2026 spero in una moto più stabile

Valencia, 13 novembre 2025 – Si chiude la stagione della Moto gp e si chiude l’annata difficile di Pecco Bagnaia. Mai in lotta per il mondiale, e mai in feeling con la GP25, il pilota Ducati spera di ricevere buone notizie dai test post gp, che avranno uno sguardo sul 2026. La richiesta è quella di una moto più stabile, che muova meno davanti e abbia più grip dietro e in assenza di Marc Marquez sarà ancora una volta lui a guidare il team ufficiale. La prima missione, innanzitutto, è chiudere con un risultato positivo, poi ogni pensiero sarà rivolto alla prossima stagione, dove anche Bagnaia spera di rientrare nella lotta al titolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

