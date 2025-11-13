Morto a 10 anni dopo l' esplosione di un ordigno | condannato a nove mesi il nonno

È stato condannato a sei mesi di reclusione il 75enne Silvio Cesaratto dopo i tragici fatti avvenuti due anni fa a Vivaro. Il gup del tribunale di Pordenone lo ha giudicato colpevole di omicidio colpo a seguito della morte di Gabriele Cesaratto, ucciso all'età di 10 anni a seguito di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

