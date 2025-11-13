Mondiali 2026 Moldavia-Italia 0-2
22.41 L'Italia vince soffrendo in Moldavia nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. A Chisinau finisce 0-2. La Nazionale parte bene. Scamacca su punizione impegna Kozhukar. Mancini spreca mandando alto.Distrazione azzurra, per poco Postolachi non ci punisce. Cristante e Orsolini non trovano la porta. Ripresa.Revenco 'mura' Cambiaso, Kozhukar mette i pugni sul tiro centrale di Tonali, Retegui ed Esposito non pungono.Il gol arriva col colpo di testa di Mancini su cross di Dimarco(88') Di testa anche il bis di Esposito (92'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In campo alle 20,45 Moldavia-Italia, penultima gara di qualificazione ai Mondiali del 2026. DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Moldavia- #Italia in tv? Rai o Sky, orario Qualificazioni Mondiali 2026 Vai su X
Pagina 1 | Dove vedere Moldavia-Italia in tv? Rai o Sky, orario Qualificazioni Mondiali 2026 - Dopo aver staccato il pass per i playoff gli Azzurri vanno a caccia del sesto successo consecutivo: le scelte di Popescu e Gattuso ... Segnala corrieredellosport.it
Moldavia-Italia LIVE 0-2: Mancini e Pio Esposito! - Occasione Italia: cross dalla destra, sponda di Scamacca per il tiro di Cambiaso che, però, viene murato dalla difesa della Moldavia. Da calciomercato.com
Moldavia-Italia, diretta qualificazioni Mondiali: il risultato in tempo reale - Gli azzurri di Gattuso sono impegnati nel penultimo turno del girone I. Come scrive tuttosport.com