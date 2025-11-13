Moldova Italia LIVE 0-0 | insiste l’Italia

Calcionews24.com | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moldova Italia: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 delle 20.45 allo Stadio Zimbru di Chisinau In campo alle 20.45 per la nona, e penultima, giornata delle qualificazioni ai Mondiali, Moldova Italia che si affrontano allo Stadio Zimbru di Chisinau, il Moldova. Per gli azzurri, allenati da Gennaro Gattuso, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

moldova italia live 0 0 insiste l8217italia

© Calcionews24.com - Moldova Italia LIVE 0-0: insiste l’Italia

News recenti che potrebbero piacerti

moldova italia live 0DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Moldova-Italia: formazioni ufficiali LIVE - L'Italia di Gattuso affronta la Moldova di Popescu nelle qualificazioni ai Mondiali. Da calciomercato.it

moldova italia live 0Moldova Italia: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 - Moldova Italia: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 delle 20. Da calcionews24.com

LIVE Moldavia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: occasione per Raspadori! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15' Fallo non ravvisato su Tonali, intervengono i medici. Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Moldova Italia Live 0