Moldova Italia 0-2 | finisce così Decidono Mancini ed Esposito!
Moldova Italia: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 delle 20.45 allo Stadio Zimbru di Chisinau In campo alle 20.45 per la nona, e penultima, giornata delle qualificazioni ai Mondiali, Moldova Italia che si affrontano allo Stadio Zimbru di Chisinau, il Moldova. Per gli azzurri, allenati da Gennaro Gattuso, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Moldova 0-2 #Italy : Francesco Pio Esposito! #MDAITA #MoldovaItalia #Azzurri #Nazionale #WorldCupQualifiers Vai su X
Qualificazioni Mondiali 2026, Moldova-Italia 0-0 dopo i primi 45' Norvegia-Estonia 4-1, la nazionale scandinava ipoteca il passaggio del turno Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-mondiali-2026-qualificazioni-moldav - facebook.com Vai su Facebook
Moldova-Italia 0-2, Mancini e Pio Esposito evitano la figuraccia. Ma i Mondiali passeranno dai playoff - La squadra di Gattuso la sblocca solo all'88' nonostante la formazione ultra offensiva. Segnala corriere.it
Moldavia-Italia 0-2 | Dopo 87 minuti arriva il gol: prima Mancini, poi Pio! | OneFootball - L’Italia sfonda a sinistra: Dimarco mette un cross perfetto e Mancini si tuffa di testa a centro area, anticipa tutti e infila finalmente Cojuhar. Da onefootball.com
L’Italia fa fatica ma vince: contro la Moldavia finisce 0-2 - L'Italia batte la Moldavia grazie a un gol nel finale di Mancini e sale a 18 punti nel girone di qualificazione al Mondiale ... Segnala gianlucadimarzio.com