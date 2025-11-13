Moldavia Italia 0-2 | Mancini e Pio Esposito per i tre punti in extremis Gattuso vince ancora con gli azzurri
di Marco Baridon Moldavia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia di Gennaro Gattuso ha affrontato la Moldavia nel match di qualificazioni ai Mondiali 2026. 2-0 nel segno di Mancini e Pio Esposito, con gli azzurri comunque qualificati ai playoff (Norvegia prima della classe). Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati Moldavia Italia 0-2: sintesi e moviola. VINCE L’ITALIA, QUALIFICATA COMUNQUE AI PLAYOFF 90’+2? GOL PIO ESPOSITO – Politano al cross, Pio Esposito segna di testa incornando perfettamente in area di rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
