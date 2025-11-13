Moldavia Italia 0-0 LIVE | tante occasioni ma ancora 0 gol INTERVALLO

Juventusnews24.com | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Moldavia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia di Gennaro Gattuso affronta la Moldavia nel delicato match di qualificazioni ai Mondiali 2026. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Moldavia Italia 0-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 43? TIRO ORSOLINI – Sinistro potente in diagonale, pallone che attraversa tutta l’area e si spegne di poco sul fondo. 40? TIRO CRISTANTE – Illusione del gol da parte del centrocampista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

moldavia italia 0 0 live tante occasioni ma ancora 0 gol intervallo

© Juventusnews24.com - Moldavia Italia 0-0 LIVE: tante occasioni ma ancora 0 gol INTERVALLO

Altri contenuti sullo stesso argomento

moldavia italia 0 0Moldavia-Italia 0-0, risultato in diretta delle qualificazioni Mondiali: Scamacca e Raspadori in avanti - Italia di qualificazione ai Mondiali 2026: la cronaca minuto per minuto e la diretta in tempo reale ... Si legge su fanpage.it

moldavia italia 0 0Moldavia-Italia, il risultato in diretta LIVE - Penultimo appuntamento delle qualificazioni Mondiali per l'Italia impegnata a Chisinau contro la Moldavia per proseguire il suo cammino di vittorie. Lo riporta sport.sky.it

moldavia italia 0 0Moldavia-Italia 0-0 | Gli azzurri ci provano ma ZERO gol, 82% possesso ?? | OneFootball -  Revenco pesca il secondo palo con un cross teso dalla destra: Postolachi si libera bene, impatta al volo in totale libertà e manda il pa ... Lo riporta onefootball.com

Cerca Video su questo argomento: Moldavia Italia 0 0