Moldavia Italia 0-0 LIVE | subito una chance per Orsolini
di Marco Baridon Moldavia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia di Gennaro Gattuso affronta la Moldavia nel delicato match di qualificazioni ai Mondiali 2026. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Moldavia Italia 0-0: sintesi e moviola. 46? SUBITO ORSOLINI – Tonali verticalizza per Orsolini, scattato sul filo del fuorigioco. Esce Cojuhar e in qualche modo neutralizza il pericolo. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 43? TIRO ORSOLINI – Sinistro potente in diagonale, pallone che attraversa tutta l’area e si spegne di poco sul fondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
