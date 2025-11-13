Moldavia Italia 0-0 LIVE | spingono gli azzurri ma quante occasioni fallite

di Marco Baridon Moldavia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia di Gennaro Gattuso affronta la Moldavia nel delicato match di qualificazioni ai Mondiali 2026. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Moldavia Italia 0-0: sintesi e moviola. 75? CAMBI ITALIA – Dentro Politano e Dimarco per Orsolini e Cambiaso. 74? CAMBIASO PER ESPOSITO – Cross basso del terzino bianconero, Pio Esposito calcia di prima ma trova ancora il muro moldavo. 71? DOPPIA OCCASIONE ITALIA – Prima Orsolini fa da sponda di testa ma nessun compagno riesce a indirizzare in porta, poi ci prova anche Tonali dalla distanza ma il suo tiro viene murato centralmente da Cojuhar. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

