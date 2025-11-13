Moldavia Italia 0-0 LIVE | Mancini si divora il vantaggio
di Marco Baridon Moldavia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia di Gennaro Gattuso affronta la Moldavia nel delicato match di qualificazioni ai Mondiali 2026. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Moldavia Italia 0-0: sintesi e moviola. 25? MANCINI SI DIVORA IL GOL – Punizione di Orsolini, esce male Cojuhar e lascia lì la sfera: a porta vuota Mancini spedisce clamorosamente alto. 22? TIRO ORSOLINI – Alle stelle il mancino dalla distanza dell’esterno del Bologna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
