di Marco Baridon Moldavia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia di Gennaro Gattuso affronta la Moldavia nel delicato match di qualificazioni ai Mondiali 2026. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Moldavia Italia 0-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Moldavia Italia. Migliore in campo Italia. Al termine del match Moldavia Italia 0-0: risultato e tabellino. MOLDAVIA ( 3-5-2 ): Cojuhar;?tefan, Craciun, Dumbr?vanu; Revenco, Perciun, Ra??, Ioni??, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moldavia Italia 0-0 LIVE: fischio d’inizio