Moldavia Italia 0-0 LIVE | Cambiaso vicinissimo al gol murato sulla linea!

Juventusnews24.com | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Moldavia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia di Gennaro Gattuso affronta la Moldavia nel delicato match di qualificazioni ai Mondiali 2026. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Moldavia Italia 0-0: sintesi e moviola. 52? OCCASIONE CAMBIASO – Ad un passo dal gol il terzino della Juventus! A colpo sicuro dentro l’area viene murato sulla linea il suo tentativo. 50? TIRO RASPADORI – Ci prova l’ex Napoli con una conclusione potente ma senza precisione: pallone che non inquadra la porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

moldavia italia 0 0 live cambiaso vicinissimo al gol murato sulla linea

© Juventusnews24.com - Moldavia Italia 0-0 LIVE: Cambiaso vicinissimo al gol, murato sulla linea!

Approfondisci con queste news

moldavia italia 0 0Moldavia-Italia 0-0, risultato in diretta delle qualificazioni Mondiali: Scamacca e Raspadori in avanti - Italia di qualificazione ai Mondiali 2026: la cronaca minuto per minuto e la diretta in tempo reale ... fanpage.it scrive

moldavia italia 0 0Moldavia-Italia, il risultato in diretta LIVE - Penultimo appuntamento delle qualificazioni Mondiali per l'Italia impegnata a Chisinau contro la Moldavia per proseguire il suo cammino di vittorie. Scrive sport.sky.it

LIVE Moldavia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: finisce il primo tempo! - 0, ritmi lenti e poca incisività sotto porta. Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Moldavia Italia 0 0