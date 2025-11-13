Moldavia Italia 0-0 LIVE | ancora Raspadori salvano i padroni di casa sulla linea!
di Marco Baridon Moldavia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia di Gennaro Gattuso affronta la Moldavia nel delicato match di qualificazioni ai Mondiali 2026. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Moldavia Italia 0-0: sintesi e moviola. 35? OCCASIONE RASPADORI – Italia vicinissima al vantaggio. Raspadori a colpo sicuro, ma Cojuhar riesce a salvare sulla linea con un gran riflesso. 28? AMMONITO REVENCO – Entrata in ritardo su Zaccagni, altro ammonito per la Moldavia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Qualificazioni Mondiali 2026, in campoMoldavia-Italia. Gattuso: "Grande fiducia nei miei ragazzi" Norvegia-Estonia 4-1, la nazionale scandinava ipoteca il passaggio del turno Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-mo - facebook.com Vai su Facebook
Moldavia-Italia, le probabili formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026 #SkySport Vai su X
Moldavia-Italia LIVE 0-0: occasioni per Raspadori e Cristante - L'Italia torna in campo per il match contro la Moldavia, sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Da calciomercato.com
Moldavia-Italia 0-0, risultato in diretta delle qualificazioni Mondiali: Scamacca e Raspadori in avanti - Italia, Qualificazioni ai Mondiali 2026: gli aggiornamenti sulle formazioni e le ultime news in tempo reale ... Lo riporta fanpage.it
LIVE Moldavia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: occasione per Raspadori! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15' Fallo non ravvisato su Tonali, intervengono i medici. Secondo oasport.it