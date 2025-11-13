Moldavia Italia 0-0 LIVE | ancora Raspadori salvano i padroni di casa sulla linea!

Juventusnews24.com | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Moldavia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia di Gennaro Gattuso affronta la Moldavia nel delicato match di qualificazioni ai Mondiali 2026. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Moldavia Italia 0-0: sintesi e moviola. 35? OCCASIONE RASPADORI – Italia vicinissima al vantaggio. Raspadori a colpo sicuro, ma Cojuhar riesce a salvare sulla linea con un gran riflesso. 28? AMMONITO REVENCO – Entrata in ritardo su Zaccagni, altro ammonito per la Moldavia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

moldavia italia 0 0 live ancora raspadori salvano i padroni di casa sulla linea

© Juventusnews24.com - Moldavia Italia 0-0 LIVE: ancora Raspadori, salvano i padroni di casa sulla linea!

News recenti che potrebbero piacerti

moldavia italia 0 0Moldavia-Italia LIVE 0-0: occasioni per Raspadori e Cristante - L'Italia torna in campo per il match contro la Moldavia, sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Da calciomercato.com

moldavia italia 0 0Moldavia-Italia 0-0, risultato in diretta delle qualificazioni Mondiali: Scamacca e Raspadori in avanti - Italia, Qualificazioni ai Mondiali 2026: gli aggiornamenti sulle formazioni e le ultime news in tempo reale ... Lo riporta fanpage.it

LIVE Moldavia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: occasione per Raspadori! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15' Fallo non ravvisato su Tonali, intervengono i medici. Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Moldavia Italia 0 0