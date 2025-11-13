Moldavia Italia 0-0 LIVE | ancora Raspadori salvano i padroni di casa sulla linea! Cristante e Orsolini vicini al gol dalla distanza

di Marco Baridon Moldavia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia di Gennaro Gattuso affronta la Moldavia nel delicato match di qualificazioni ai Mondiali 2026. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Moldavia Italia 0-0: sintesi e moviola. 43? TIRO ORSOLINI – Sinistro potente in diagonale, pallone che attraversa tutta l’area e si spegne di poco sul fondo. 40? TIRO CRISTANTE – Illusione del gol da parte del centrocampista. Prende la mira e calcia dalla lunga distanza: il suo diagonale esce di un soffio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

