Minnie Minoprio chi sono l’ex marito Giorgio Ammaniti e padre del figlio e l’attuale marito Carlo Mezzano

Minnie Minoprio, prima di conoscere l'attuale marito Carlo Mezzano, era sposata con il costruttore romano Giorgio Ammaniti. I due, che si erano conosciuti nel 1962 durante la riproduzione teatrale della fiaba Il principe e la rana dei fratelli Grimm, sono convolati a nozze e sono stati legati fino al 1973: dalla loro unione è nato l'unico figlio della cantante e attrice, Giuliano. Dopo la separazione, nel 1973, Minnie Minoprio ha conosciuto Carlo Mezzano, suo attuale marito. I due hanno convissuto per ben 11 anni, poi nel 1984 si sono giurati amore eterno. L'artista ha raccontato: "Quando ho lasciato il mio primo marito sono stata denunciata per abbandono del tetto coniugale.

