Milano raddoppia le tasse di soggiorno in vista delle Olimpiadi Aumenti fino a 10 euro a notte
Novità scomode per i turisti a Milano. Palazzo Marino ha deciso, su proposta dell’assessore al bilancio Emmanuel Conte, di adeguare le tariffe della tassa di soggiorno come previsto dal dl Anticipi, il decreto legge del 29 ottobre 2025. Il provvedimento sarà valido solo per l’anno 2026, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Il balzello dal primo gennaio salirà a 10 euro per alberghi a quattro o cinque stelle, 7,4 euro per alberghi a tre stelle, 5 euro per alberghi a due stelle, 4 euro per hotel a una stella, 9,5 euro in case per vacanze e locazioni brevi e bed & breakfast, 7 euro in case per ferie, 3 euro negli ostelli della gioventù e nelle aziende ricettive all’aria aperta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
MilanoPaviaTV - Canale78 Dopo 7 anni di attività, Il Cinemino di Porta Romana raddoppia i propri spazi. Nasce NOISE, nuovo centro culturale milanese dove arte e vita si intrecciano per dare forma a un progetto originale e inclusivo. Gli spazi di quello che fu - facebook.com Vai su Facebook
Abitare Co.: a tre mesi da Milano Cortina raddoppia il costo dello short rent nelle zone centrali requadro.com/abitare-co-a-t… via @Requadro2 Vai su X
Milano raddoppia le tasse di soggiorno in vista delle Olimpiadi. Aumenti fino a 10 euro a notte - Dal 1° gennaio 2026 pagare un hotel a Milano costerà di più: la tassa di soggiorno aumenta in vista dei Giochi invernali ... Da ilfattoquotidiano.it
Olimpiadi invernali, Milano raddoppia la tassa di soggiorno - Con le Olimpiadi invernali raddoppia la tassa di soggiorno a Milano: potrà arrivare fino a 10 euro. Scrive ilsole24ore.com
Milano come Roma: per le Olimpiadi la tassa di soggiorno raddoppia - La Giunta comunale del capoluogo lombardo ha deciso di aumentare la tassa di soggiorno in vista dell'apertura dei Giochi ... Scrive milano.cityrumors.it