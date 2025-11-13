Novità scomode per i turisti a Milano. Palazzo Marino ha deciso, su proposta dell’assessore al bilancio Emmanuel Conte, di adeguare le tariffe della tassa di soggiorno come previsto dal dl Anticipi, il decreto legge del 29 ottobre 2025. Il provvedimento sarà valido solo per l’anno 2026, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Il balzello dal primo gennaio salirà a 10 euro per alberghi a quattro o cinque stelle, 7,4 euro per alberghi a tre stelle, 5 euro per alberghi a due stelle, 4 euro per hotel a una stella, 9,5 euro in case per vacanze e locazioni brevi e bed & breakfast, 7 euro in case per ferie, 3 euro negli ostelli della gioventù e nelle aziende ricettive all’aria aperta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano raddoppia le tasse di soggiorno in vista delle Olimpiadi. Aumenti fino a 10 euro a notte