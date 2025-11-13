Milan Femminile Piga | Siamo sulla nostra strada ma abbiamo voglia di vincere tanto
In vista delle prossime partite del Milan Femminile, la calciatrice rossonera Julie Piga è intervenuta ai microfoni ufficiali del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
- Chantè Dompig ed Evelyn Ijeh, Milan: "E' stata una vittoria di squadra! Dobbiamo lavorare per mantenere questo livello." - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
Milan U15 femminile, l'inizio della stagione dalle parole di mister Bottiglieri - Il campionato del Milan Femminile U15 è ripartito con grande spirito: le ragazze difendono il titolo di Campionesse di Italia conquistato l'anno scorso. Si legge su milannews.it
Serie A Femminile | Milan-Juventus Women 2-1: le rossonere piegano le bianconere a Fiorenzuola - In gol Ijeh e Dompig per le rossonere, Beccari per le bianconere. Segnala quotidianopiemontese.it
Milan femminile, ufficiale il rinnovo di Julie Piga fino al 2027 - Il Milan Femminile ha appena annunciato il rinnovo di una delle sue giocatrici più rappresentative, vale a dire Julie Piga. Lo riporta tuttomercatoweb.com