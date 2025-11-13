Milan Femminile Piga | Siamo sulla nostra strada ma abbiamo voglia di vincere tanto

Pianetamilan.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle prossime partite del Milan Femminile, la calciatrice rossonera Julie Piga è intervenuta ai microfoni ufficiali del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan femminile piga siamo sulla nostra strada ma abbiamo voglia di vincere tanto

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, Piga: “Siamo sulla nostra strada, ma abbiamo voglia di vincere tanto”

Argomenti simili trattati di recente

milan femminile piga siamoMilan U15 femminile, l'inizio della stagione dalle parole di mister Bottiglieri - Il campionato del Milan Femminile U15 è ripartito con grande spirito: le ragazze difendono il titolo di Campionesse di Italia conquistato l'anno scorso. Si legge su milannews.it

milan femminile piga siamoSerie A Femminile | Milan-Juventus Women 2-1: le rossonere piegano le bianconere a Fiorenzuola - In gol Ijeh e Dompig per le rossonere, Beccari per le bianconere. Segnala quotidianopiemontese.it

Milan femminile, ufficiale il rinnovo di Julie Piga fino al 2027 - Il Milan Femminile ha appena annunciato il rinnovo di una delle sue giocatrici più rappresentative, vale a dire Julie Piga. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Femminile Piga Siamo