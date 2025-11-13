Migranti | Conte a Meloni ' due anni persi in Albania recuperiamo soldi e agenti per nostre città'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Meloni ha detto che se abbiamo 'perso due anni' in Albania non è per colpa sua e che i centri per i migranti 'funzioneranno' con nuovi patti in Europa. In realtà se cerca il responsabile per i due anni persi sull'immigrazione dovrebbe guardarsi allo specchio e rispondere a queste semplici domande: Perché abbiamo buttato in Albania quasi 1 miliardo di euro e teniamo bloccate lì le nostre forze dell'ordine per centri vuoti se non potevano funzionare? Che fine ha fatto il 'blocco navale subito' promesso agli elettori?". Lo scrive su X il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

