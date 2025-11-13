Mi è stata diagnosticata la placenta bassa | può risalire da sola?
Salve dottore, non ho avuto nessun sintomo della cosa, ma durante la visita per la gravidanza mi è stata trovata la placenta bassa. Siccome mi hanno detto che è una cosa da tenere monitorata, mi chiedevo se può abbassarsi ulteriormente o se può risalire da sola. In questi casi si procede poi al parto cesareo? Grazie se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
