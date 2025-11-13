Meteo torna il maltempo anche in provincia di Perugia | le previsioni e i territori interessati

Perugiatoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Come da tradizione, l’Estate di San Martino dura tre giorni e un pochino. Nel corso del fine settimana il bel tempo lascerà spazio a un peggioramento a partire dal Nord Italia e da parte del Centro”: l'analisi porta la firma di Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.Centro Italia e UmbriaNel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

meteo torna maltempo provinciaEstate di San Martino: nel salernitano dopo il week-end con il sole, torna il maltempo - com): "Tra martedì e mercoledì prossimo l'apice del maltempo quando la città sarà interessata da piogge e temporali" ... Secondo salernotoday.it

meteo torna maltempo provinciaTorna il maltempo, annunciate piogge diffuse e rovesci sparsi - Le zone più colpite in regione tra le pianure e la costa: si protrarranno fino a lunedì 17 e arriveranno in due diverse ondate, la seconda più severa ... Si legge su udinetoday.it

meteo torna maltempo provinciaTorna il maltempo, nuova allerta meteo in Toscana. Ma da lunedì inizierà una ‘novembrata’ - L’avviso meteo giallo per temporali forti e rischio idrogeologico scatta alle 7 di domenica 2 novembre e per l’intera giornata; riguarda la parte nord- Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Torna Maltempo Provincia