Mercato Juventus | porte chiuse per quel colpo a gennaio Arriva una secca smentita sul suo arrivo in bianconero…Ultimissima indiscrezione

Juventusnews24.com | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juventus: porte chiuse per il suo arrivo a gennaio. Secca smentita sul suo approdo in bianconero.Ultimissima indiscrezione. Il mercato invernale si avvicina e i riflettori sono puntati sulla delicata situazione di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, classe 1999, sta attraversando un periodo complesso in nerazzurro: il minutaggio concesso dal tecnico Cristian Chivu è ridotto e questo sta alimentando le speculazioni su un possibile addio a gennaio per cercare quella continuità necessaria a non perdere il treno della Nazionale. Tra le ipotesi più affascinanti circolate di recente, c’era quella di un clamoroso trasferimento alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

