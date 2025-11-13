La premier Giorgia Meloni difende con forza il Protocollo Italia-Albania sui migranti, nonostante le critiche e i ritardi. “Non tutti hanno compreso la validità del modello – ha dichiarato – tanti hanno cercato di frenarlo o bloccarlo, ma noi siamo determinati ad andare avanti. È un meccanismo che ha la potenzialità di cambiare il paradigma sulla gestione dell’immigrazione”. Le parole della presidente del Consiglio sono arrivate durante le dichiarazioni congiunte con il premier albanese Edi Rama, al termine del vertice intergovernativo tra i due Paesi, svoltosi oggi. Meloni ha poi sottolineato il forte legame tra Italia e Albania, un rapporto che va oltre la politica e l’interesse economico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni incontra Rama: “I centri in Albania funzioneranno”. Schlein: “Hai fallito”