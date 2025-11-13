Meloni e la tassa sull' oro degli italiani
I partiti si preparano alla carica degli emendamenti da presentare in Senato alla manovra 2026. Le risorse a disposizione per le modifiche non sono molte e la maggioranza ragiona su come reperire ulteriori fondi da mettere sul piatto, utili a garantire interventi più corposi. All'interno del. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Meloni, Salvini, Tajani, Lupi e Giorgetti valutano una soluzione di compromesso sulla tassa per i proprietari di casa - facebook.com Vai su Facebook
Sulla patrimoniale si gioca il capolavoro mediatico della Meloni e l’ennesimo autogol mediatico del centrosinistra. Seguitemi bene. Giorgia Meloni ha drammaticamente aumentato le tasse. La pressione fiscale nel 2026 sarà al 42.8%, in crescita rispetto agli ul Vai su X
Tassa sull'oro per sostenere la Manovra, il Governo Meloni punta a trovare 2 miliardi: chi verrà colpito - Il governo valuta un'aliquota agevolata del 12,5% per chi decide di rivalutare l'oro da investimento la tassa può portare due miliardi alla Manovra ... Secondo virgilio.it
Nella Manovra di Meloni spunta una tassa sull’oro per salvare i dividendi - Legge di bilancio 2026, spunta l'idea di una tassa sulla rivalutazione dell'oro per allontanare l'incubo della stretta sui dividendi. Secondo money.it
Tassa sull’oro in manovra: ecco come potrebbe funzionare - Un emendamento alla manovra propone aliquota ridotta per chi rivaluterà l'oro da investimento entro giugno 2026, con gettito stimato fino a 2 miliardi ... Scrive ilfattoquotidiano.it