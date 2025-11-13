Meat kills | il primo horror olandese con rating nc-17

il film horror ‘Meat Kills’ stabilisce un record storico con la valutazione NC-17. Il film Meat Kills ha fatto notizia per aver ottenuto un primato senza precedenti nel settore cinematografico horror, diventando il primo film olandese ad ricevere una valutazione NC-17. In vigore dal 1990, questo riconoscimento rappresenta la più severa classificazione concessa dalla Motion Picture Association, indicante che il contenuto del film non è considerato adatto a spettatori sotto i 17 anni. una pietra miliare per il cinema horror olandese. Secondo quanto comunicato da ND Pictures, Meat Kills si distingue come il primo film horror di produzione olandese a ricevere questa prestigiosa e contestata classifica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

