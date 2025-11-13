Maurizio De Giovanni | Il gioco di Conte non è bello? Andate a vedere il nuoto sincronizzato o il balletto al San Carlo

Lo scrittore Maurizio De Giovanni a Radio Marte: «Conte risulta antipatico? E chi se ne frega, perché dovrebbe essere simpatico? Conte non fa il cabarettista, o l’attore comico. Per quale motivo dovrebbe piacere, dovrebbe essere simpatico? Antonio Conte vince! Noi abbiamo la fortuna di avere un allenatore che nella sua storia personale in campionato è arrivato sempre primo o secondo. Invece di andare tutti a piedi a Pompei o anche più lontano per ringraziare chi di dovere della presenza di Conte a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Maurizio De Giovanni: «Il gioco di Conte non è bello? Andate a vedere il nuoto sincronizzato o il balletto al San Carlo»

