Marcianise tragedia in una scuola media | 12enne muore dopo caduta da secondo piano
La giovane era in seconda media in una scuola di Marcianise: sarebbe stato ritrovato un bigliettino con la scritta “Mi dispiace”. Indagini in corso, prevale l’ipotesi del suicidio. Tragedia questa mattina in una scuola media di Marcianise, in provincia di Caserta, dove una ragazza di 12 anni, iscritta alla seconda media, è morta dopo essere . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ho appreso con sgomento della tragedia avvenuta nella scuola media Calcara di #Marcianise. In questo momento voglio esprimere la mia più sincera vicinanza alla famiglia e alla comunità scolastica della studentessa, colpite da un lutto terribile. Vai su X
Avrebbe lasciato un bigliettino sul banco con la scritta “mi dispiace”, poi si sarebbe diretta verso le scale antincendio e si sarebbe tolta la vita. Tragedia questa mattina alla scuola media Calcara di via Novelli, a Marcianise, dove una studentessa di 12 anni, Fe - facebook.com Vai su Facebook
Marcianise, tragedia a scuola: bambina di 12 anni precipita nel vuoto e muore - Bambina morta a Marcianise: un dramma che interroga sul silenzio e sul disagio giovanile. Segnala notizie.it
Marcianise, tragedia in una scuola media: 12enne muore dopo caduta da secondo piano - Tragedia a Marcianise: una 12enne muore precipitando dal secondo piano della scuola media. Da 2anews.it
Marcianise, tragedia in una scuola media: una 12enne perde la vita dopo una caduta dal secondo piano - Una studentessa di 12 anni, iscritta alla seconda classe, è deceduta dopo essere precipitata dal ... Lo riporta ilmediano.com