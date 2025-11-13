Marcianise tragedia in una scuola media | 12enne muore dopo caduta da secondo piano

La giovane era in seconda media in una scuola di Marcianise: sarebbe stato ritrovato un bigliettino con la scritta “Mi dispiace”. Indagini in corso, prevale l’ipotesi del suicidio. Tragedia questa mattina in una scuola media di Marcianise, in provincia di Caserta, dove una ragazza di 12 anni, iscritta alla seconda media, è morta dopo essere . 🔗 Leggi su 2anews.it

