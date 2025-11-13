Manovra per le coperture spunta la tassa sull’oro e sui pacchi extra-Ue

È sempre caccia alle risorse per le possibili correzioni alla Legge di bilancio. Sul piatto, ma ancora a livello di ipotesi sulle quali – spiegano fonti di maggioranza – sono in corso istruttorie, la possibilità di coperture attraverso la tassazione sull’oro, così come quella di un piccolo contributo sui pacchi sotto i 2 chili provenienti da Paesi extra Ue. Intanto sui pacchi l’Ue mette i dazi. Una misura che sarebbe in linea con quella approvata ieri dai ministri dell’Economia dell’Unione Europea durante la riunione dell’Ecofin, che ha deciso di abolire le deroghe sui dazi per i pacchi extra-Ue di piccolo importo, sotto i 150 euro di valore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Manovra, per le coperture spunta la tassa sull’oro e sui pacchi extra-Ue

