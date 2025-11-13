‘Mai tenuto i conti dei Sempio’ | l’avvocato Lovati per 3 ore davanti ai pm di Brescia dopo l’affondo sull’inchiesta
Un interrogatorio lungo tre ore: Lovati davanti ai magistrati di Brescia. Tre ore di domande, chiarimenti e puntualizzazioni. È rimasto a lungo davanti ai magistrati di Brescia l’avvocato Massimo Lovati, figura centrale – seppur non indagata – nell’inchiesta per presunta corruzione che tocca l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e che si intreccia con il mai dimenticato caso Garlasco. All’uscita dal tribunale, il tono di Lovati è disteso ma le parole pesano: “Mi hanno sentito come persona informata sui fatti. È stata una chiacchierata simpatica davanti a bravi magistrati”. Dietro quella frase, pronunciata con un mezzo sorriso, si nasconde una vicenda intricata di denaro, consulenze e sospetti che torna a gettare ombre su un capitolo giudiziario che sembrava chiuso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
