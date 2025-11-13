Lo scontrino sarà protagonista La previsione bomba dell' avvocato di Stasi
L' omicidio di Garlasco è il caso di cronaca che sta catalizzando l'attenzione dell'opinione pubblica perché si sta consolidando l'idea che potrebbe esserci una ricostruzione diversa rispetto a quella cristallizzata nella sentenza di condanna di Alberto Stasi, passata in giudicato. È questa l'idea che ha spinto la procura di Pavia a riaprire il fascicolo della morte di Chiara Poggi, iscrivendo nel registro degli indagati Andrea Sempio. Il 18 dicembre sarà celebrata l'udienza di chiusura dell'incidente probatorio e da lì a poco dovrebbe essere comunicata anche la chiusura delle indagini ed è in quel momento che si avrà coscienza di quanto la procura ha realmente in mano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"Lo scontrino sarà protagonista". La "previsione" bomba dell'avvocato di Stasi - Secondo Antonio De Rensis, a dicembre si "diraderà la nebbia" che avvolge il caso dell'omicidio di Garlasco: "Gli investigatori devono tenere nascoste le carte"