Lo scontrino sarà protagonista La previsione bomba dell' avvocato di Stasi

L' omicidio di Garlasco è il caso di cronaca che sta catalizzando l'attenzione dell'opinione pubblica perché si sta consolidando l'idea che potrebbe esserci una ricostruzione diversa rispetto a quella cristallizzata nella sentenza di condanna di Alberto Stasi, passata in giudicato. È questa l'idea che ha spinto la procura di Pavia a riaprire il fascicolo della morte di Chiara Poggi, iscrivendo nel registro degli indagati Andrea Sempio. Il 18 dicembre sarà celebrata l'udienza di chiusura dell'incidente probatorio e da lì a poco dovrebbe essere comunicata anche la chiusura delle indagini ed è in quel momento che si avrà coscienza di quanto la procura ha realmente in mano.

