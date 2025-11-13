LIVE Musetti-Alcaraz ATP Finals 2025 in DIRETTA | si parte con l’iberico al servizio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-KRAWIETZPUETZ DALLE 11.30 PRIMO SET 20:38 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con lo spagnolo al servizio. 20:35 Accolti dall’applauso del pubblico torinese entrano in campo Musetti ed Alcaraz. 20:29 Ancora pochi istanti all’ingresso in campo dei due protagonisti del match. 20:24 Serve una vittoria al toscano per approdare alle semifinali delle ATP Finals. Il successo dell’australiano De Minaur, che questo pomeriggio ha superato in due set l’americano Taylor Fritz, ha districato la matassa, con Alcaraz già qualificato e l’azzurro in grado di farlo con un successo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
DIRETTA ATP Finals, Lorenzo Musetti in campo contro Carlos Alcaraz per andare in semifinale Palasport Olimpico di Torino Guarda la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/tennis-atp-finals-tutto-pronto-a-torino-campio - facebook.com Vai su Facebook
Musetti-Alcaraz, l'ultimo allenamento prima della sfida con Carlos alle Atp Finals. VIDEO #SkySport #SkyTennis Vai su X
Musetti-Alcaraz diretta Atp Finals: segui la sfida che vale la semifinale a Torino. Tennis oggi LIVE - Il carrarino si gioca l'occasione della vita contro lo spagnolo: in palio per Lorenzo la qualificazione e per Carlos la certezza di restare numero 1. Riporta corrieredellosport.it
Musetti-Alcaraz alle ATP Finals, la diretta: Lorenzo si gioca la qualificazione in semifinale - Lorenzo ha bisogno di una vittoria per qualificarsi alla semifinale a Torino, la cronaca della partita ... Come scrive fanpage.it
Diretta Musetti Alcaraz/ Atp Finals 2025 streaming video Rai 2: semifinale possibile! (oggi 13 novembre) - Diretta Musetti Alcaraz Atp Finals 2025 streaming video Rai 2: il carrarese si gioca la semifinale contro lo spagnolo, che punta il numero 1. Secondo ilsussidiario.net