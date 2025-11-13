LIVE Musetti-Alcaraz ATP Finals 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del big match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-KRAWIETZPUETZ DALLE 11.30 20:24 Serve una vittoria al toscano per approdare alle semifinali delle ATP Finals. Il successo dell’australiano De Minaur, che questo pomeriggio ha superato in due set l’americano Taylor Fritz, ha districato la matassa, con Alcaraz già qualificato e l’azzurro in grado di farlo con un successo. 20:19 Quello che andremo a commentare sarà il nono confronto diretto tra i due con l’iberico che guida per 7-1. 20:14 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

