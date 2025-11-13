CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-KRAWIETZPUETZ DALLE 11.30 30-30 Prima esterna vincente dell’azzurro. 15-30 Lorenzo colpisce in ritardo questo dritto inside out. 15-15 Regalo di Alcaraz, che manda in rete il dritto in contropiede. 0-15 Approccio in chop e volèe di rovescio vincente dell’iberico. 1-0 Game Alcaraz. Ancora un vincente di dritto del murciano. 40-0 Servizio e dritto a segno per lo spagnolo. 30-0 Servizio, dritto e smash Alcaraz. 15-0 In corridoio il dritto difensivo dell’azzurro. SECONDO SET 6-4 Primo set Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz 4-6, ATP Finals 2025 in DIRETTA: lo spagnolo conquista il primo set