LIVE Musetti-Alcaraz 4-6 ATP Finals 2025 in DIRETTA | lo spagnolo conquista il primo set

Oasport.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-KRAWIETZPUETZ DALLE 11.30 30-30 Prima esterna vincente dell’azzurro. 15-30 Lorenzo colpisce in ritardo questo dritto inside out. 15-15 Regalo di Alcaraz, che manda in rete il dritto in contropiede. 0-15 Approccio in chop e volèe di rovescio vincente dell’iberico. 1-0 Game Alcaraz. Ancora un vincente di dritto del murciano. 40-0 Servizio e dritto a segno per lo spagnolo. 30-0 Servizio, dritto e smash Alcaraz. 15-0 In corridoio il dritto difensivo dell’azzurro. SECONDO SET 6-4 Primo set Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti alcaraz 4 6 atp finals 2025 in diretta lo spagnolo conquista il primo set

© Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz 4-6, ATP Finals 2025 in DIRETTA: lo spagnolo conquista il primo set

News recenti che potrebbero piacerti

live musetti alcaraz 4Musetti-Alcaraz diretta Atp Finals: segui la sfida che vale la semifinale a Torino. Tennis oggi LIVE - Il carrarino si gioca l'occasione della vita contro lo spagnolo: in palio per Lorenzo la qualificazione e per Carlos la certezza di restare numero 1. Si legge su msn.com

live musetti alcaraz 4ATP Finals LIVE: Musetti cerca l’impresa (e il primo posto) contro Alcaraz - ATP | Segui con noi la diretta scritta della sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz: lo spagnolo, già qualificato, vuole chiudere la pratica per il n. Secondo ubitennis.com

live musetti alcaraz 4Musetti-Alcaraz alle ATP Finals, risultato in diretta: Carlos per il numero uno, Lorenzo per la semifinale - Lorenzo ha bisogno di una vittoria per qualificarsi alla semifinale a Torino, la cronaca della partita ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Alcaraz 4