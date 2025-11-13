LIVE Musetti-Alcaraz 4-6 1-6 ATP Finals 2025 in DIRETTA | l’iberico non concede sconti al toscano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-KRAWIETZPUETZ DALLE 11.30 22:13 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Alcaraz. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 22:11 Domani i round robin si chiuderanno con l’ultima giornata del girone Bjorn Borg. Jannik Sinner, già certo del primo posto, sfiderà l’americano Ben Shelton, sicuro invece dell’eliminazione. 22:10 3 ACE per Musetti, che ha servito il 64% di prime ricavando però soltanto il 53% dei punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
