LIVE Musetti-Alcaraz 4-6 1-4 ATP Finals 2025 in DIRETTA | set e break di margine per l’iberico
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-KRAWIETZPUETZ DALLE 11.30 15-40 Due palle del doppio break Alcaraz. Musetti sotterra il rovescio in back. Sta alzando bandiera bianca. 15-30 Prima il rovescio lungolinea, poi quello incrociato vincente dell’iberico. 15-15 Decolla la risposta di rovescio dello spagnolo. 0-15 Lorenzo colpisce male il rovescio in uscita dal servizio. 4-1 Game Alcaraz. Scappa via il dritto in controbalzo di Musetti. AD-40 Servizio esterno a segno per il murciano. 40-40 Prima al corpo vincente dell’iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
DIRETTA ATP Finals, Lorenzo Musetti in campo contro Carlos Alcaraz per andare in semifinale Palasport Olimpico di Torino Guarda la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/tennis-atp-finals-tutto-pronto-a-torino-campio - facebook.com Vai su Facebook
Musetti-Alcaraz, l'ultimo allenamento prima della sfida con Carlos alle Atp Finals. VIDEO #SkySport #SkyTennis Vai su X
Musetti-Alcaraz 4-6, 1-3 Lorenzo in calo, l'azzurro è sotto di un break nel secondo set - Alcaraz respinge gli attacchi di Musetti e conserva il turno di battuta. Scrive leggo.it
LIVE Musetti-Alcaraz 4-6 1-2, ATP Finals 2025 in DIRETTA: l’azzurro prova a reagire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA SE... Segnala oasport.it
Musetti-Alcaraz alle Atp Finals di Torino diretta 4-6, 1-3: Carlos avanti di un break anche nel secondo set - Partita da dentro e fuori, con Lorenzo che vincendo si qualificherebbe alle semifinali. Scrive corriere.it