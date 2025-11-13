LIVE Moldavia-Italia Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Orsolini parte titolare!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 L’Italia deve necessariamente vince oggi e poi andarsi a giocare tutto nella sfida contro la Norvegia. 20.05 Gattuso propone un modulo offensivo con Scamacca, Raspadori più due ali offensive come Zaccagni e Orsolini, chiaro l’intendo di fare più gol possibili. 19.36 Ecco le formazioni ufficiali: MOLDAVIA (5-3-2): Cojuhar; Revenco, Stefan, Craciun, Dumbravanu, Reabciuk; Perciun, Rata, Ionita; Postolachi, Nicolaescu. CT Popescu ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. 🔗 Leggi su Oasport.it
