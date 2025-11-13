LIVE Moldavia-Italia 0-2 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | raddoppia Pio Esposito!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94? Frattesi di testa non trova la porta. 92? Italia che attacca alla ricerca della terza rete. 90? Gooooooooooooooool, Pio Esposito, colpo di testa perfetto su cross di Politano, Moldavia-Italia 0-2. 88? Goooooooooooooooool, Mancini, in tuffo di testa sblocca la partita, Moldavia-Italia 0-1. 86? Ancora un tiro di Pio Esposito murato dalla difesa. 84? Italia che non riesce a trovare mai lo spazio del tiro. 82? Frattesi entra al posto di Zaccagni nell’Italia. 80? Retegui viene anticipato prima del colpo di testa. 78? Dimarco per Pio Esposito che manca lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Oasport.it
