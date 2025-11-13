LIVE Moldavia-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | si parte!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Ingresso in campo dei giocatori, inno delle nazionali in corso. 20.34 Retegui partirà dalla panchina in vista della Norvegia. 20.30 Raspadori sembrava non recuperare da un problema muscolare alla vigilia del match, ma c’è l’ha fatta e andrà in campo. 20.24 Il Mondiale 2026 del prossimo anno sarà il primo con la formula a 48 squadre. Di queste, un terzo arriveranno dalle European Qualifiers, ovvero 16 squadre, soltanto 3 in più di quante erano ammesse con la precedente formula a 32. 20.19 Il gol di Retegui contro Israele è stata la centesima rete su rigore (escluse le serie al termine dei minuti regolamentari) nella storia della Nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
