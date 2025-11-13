LIVE Moldavia-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | occasione per Raspadori!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7? Raspadori con il sinistro impegna il portiere moldavo. 5? Spinge l’Italia in fase offensiva. 3? Bellanova stoppa male e il pallone finisce fuori. 1? Inizia la partita! 20.43 Tutto pronto per l’inizio della partita. 20.40 Ingresso in campo dei giocatori, inno delle nazionali in corso. 20.34 Retegui partirà dalla panchina in vista della Norvegia. 20.30 Raspadori sembrava non recuperare da un problema muscolare alla vigilia del match, ma c’è l’ha fatta e andrà in campo. 20.24 Il Mondiale 2026 del prossimo anno sarà il primo con la formula a 48 squadre. Di queste, un terzo arriveranno dalle European Qualifiers, ovvero 16 squadre, soltanto 3 in più di quante erano ammesse con la precedente formula a 32. 🔗 Leggi su Oasport.it

